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Еще более 170 людей с "Азовстали" прибыли на территорию свободной Украины

Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: РБК-Украина

Из Мариуполя и "Азовстали" удалось эвакуировать 173 человек. Украинские военные помогали эвакуации ценой своей жизни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ООН.

"Ценой трех жизней украинских воинов и шести раненых бойцов удалось достать и вывезти 173 гражданских с территории завода", - говорится в сообщении.

При этом также отмечается, что благодаря этой операции по безопасному выезду, проведенной Организацией Объединенных Наций и Международным комитетом Красного Креста, общее количество эвакуированных превысило 600 человек.

"Мы продолжим взаимодействие со сторонами конфликта, чтобы мы могли добраться до людей, которым крайне необходима гуманитарная помощь по всей Украине и обеспечить, чтобы желающие имели гарантии это сделать безопасно", - подчеркнули в ООН.

Ранее мы сообщали, что 6 мая из Мариуполя эвакуировали 50 человек. Это гражданские среди которых дети, женщины и старики. Все они находились на заводе "Азовсталь".

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский подытожил первый этап эвакуационных мероприятий с мариупольского завода "Азовсталь" и сразу анонсировал подготовку следующего раунда.

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