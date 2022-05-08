Еще более 170 людей с "Азовстали" прибыли на территорию свободной Украины

"Ценой трех жизней украинских воинов и шести раненых бойцов удалось достать и вывезти 173 гражданских с территории завода", - говорится в сообщении.

При этом также отмечается, что благодаря этой операции по безопасному выезду, проведенной Организацией Объединенных Наций и Международным комитетом Красного Креста, общее количество эвакуированных превысило 600 человек.

"Мы продолжим взаимодействие со сторонами конфликта, чтобы мы могли добраться до людей, которым крайне необходима гуманитарная помощь по всей Украине и обеспечить, чтобы желающие имели гарантии это сделать безопасно", - подчеркнули в ООН.