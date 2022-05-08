Ще понад 170 людей з "Азовсталі" прибули на територію вільної України

"Ціною трьох життів українських воїнів та шести поранених бійців вдалося дістати та вивезти 173 цивільних з території заводу", - йдеться у повідомленні.

При цьому також зазначається, що завдяки цій операції з безпечного виїзду, проведеної Організацією Об'єднаних Націй та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, загальна кількість евакуйованих перевищила 600 осіб.

"Ми продовжимо взаємодію зі сторонами конфлікту, щоб ми могли дістатися людей, яким вкрай необхідна гуманітарна допомога по всій Україні та забезпечити, щоб бажаючі мали гарантії це зробити безпечно", - підкреслили в ООН.