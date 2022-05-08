Ще понад 170 людей з "Азовсталі" прибули на територію вільної України

З Маріуполя та "Азовсталі" вдалося евакуювати 173 людей. Українські військові допомагали евакуації ціною свого життя.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ООН.
"Ціною трьох життів українських воїнів та шести поранених бійців вдалося дістати та вивезти 173 цивільних з території заводу", - йдеться у повідомленні.
При цьому також зазначається, що завдяки цій операції з безпечного виїзду, проведеної Організацією Об'єднаних Націй та Міжнародним комітетом Червоного Хреста, загальна кількість евакуйованих перевищила 600 осіб.
"Ми продовжимо взаємодію зі сторонами конфлікту, щоб ми могли дістатися людей, яким вкрай необхідна гуманітарна допомога по всій Україні та забезпечити, щоб бажаючі мали гарантії це зробити безпечно", - підкреслили в ООН.
Раніше ми повідомляли, що 6 травня з Маріуполя евакуювали 50 людей. Це цивільні серед яких діти, жінки та старі люди. Усі вони перебували на заводі "Азовсталь".
Також ми писали, що президент Володимир Зеленський підсумував перший етап евакуаційних заходів з маріупольського заводу "Азовсталь" та одразу анонсував підготовку наступного раунду.
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