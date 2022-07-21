Еще 100 оккупантов ликвидировано: Генштаб назвал новые потери РФ в войне

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 100 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38850 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook .

Российские войска за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Словянском направлении.

Напомним, ВСУ за день выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров.

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