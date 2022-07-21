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Еще 100 оккупантов ликвидировано: Генштаб назвал новые потери РФ в войне

Фото: ВСУ ликвидировали 100 оккупантов (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины ликвидировали еще 100 российских оккупантов. Всего с начала полномасштабной войны войска РФ потеряли 38850 военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба ВСУ в Facebook.

Российские войска за минувшие сутки понесли наибольшие потери на Словянском направлении.

Общие боевые потери России на 21 июля ориентировочно составили:

  • личного состава - около 38 850 (+100) человек ликвидировано;
  • танков - 1704 (+4);
  • боевых бронированных машин - 3912 (+7);
  • артиллерийских систем - 859 (+3);
  • РСЗО - 251 (+1);
  • средства ПВО - 113 (+0);
  • самолетов - 221 (+0);
  • вертолетов - 188 (+0);
  • беспилотников оперативно-тактического уровня - 710 (+7);
  • крылатые ракеты - 167 (+0);
  • корабли / катера - 15 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2781 (+6);
  • специальной техники - 72 (+2).

Напомним, ВСУ за день выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров.

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