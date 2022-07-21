Ще 100 окупантів ліквідовано: Генштаб назвав нові втрати РФ у війні

Збройні сили України ліквідували ще 100 російських окупантів. Всього з початку повномасштабної війни війська РФ втратили 38850 військових.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Генерального штабу ЗСУ в Facebook.
Російські війська за минулу добу зазнали найбільших втрат на Слов'янському напрямку.
Загальні бойові втрати Росії на 21 липня орієнтовно склали:
Нагадаємо, ЗСУ за день виконали більше ніж двісті вогневих завдань, в результаті чого окупанти втратили 111 солдатів і офіцерів.
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