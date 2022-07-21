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Ракетными ударами уничтожено шесть складов и командный пункт оккупантов, - ОК "Юг"

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Киев, Четверг 21 июля 2022 04:02
Ракетными ударами уничтожено шесть складов и командный пункт оккупантов, - ОК "Юг" Фото: ВСУ ракетными ударами уничтожили шесть складов и командный пункт врага (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ за день выполнили более двухсот огневых задач, в результате чего оккупанты потеряли 111 солдат и офицеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Оперативного командования "Юг".

Также были уничтожены гаубица "Мста-Б", две самоходные артиллерийско-минометные установки "Нона-С", беспилотный летательный аппарат "Элерон", а также 13 единиц автомобильной техники.

Разведка подтвердила поражение командного и командно-наблюдательного пункта, а также шести складов с боеприпасами в Херсонском, Бериславском и Каховском районах.

Также мы писали, что в оккупированном Энергодаре Запорожской области за атомными блоками в районе базы российских оккупантов прогремел взрыв. С места взрыва поднимался черный дым.

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