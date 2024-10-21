UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни

У ЄС звинуватили РФ у "безпрецедентному впливі" на голосування у Молдові

Фото: Петер Стано (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Виборці у Молдові піддались масованій пропаганді з боку Російської Федерації. Це мало значний вплив на результати виборів у країні.

Про це заявив речник зовнішньополітичної служби ЄС Петер Стано, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Der Tagesspiegel.

За його словами, у ЄС уважно стежили за обома голосуваннями - референдумом та виборами президента у Молдові. 

"Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові", - заявив Стано.

Він також зауважив, що були зафіксовані спроби купівлі голосів та "величезну пропаганду" Росії і її проксі. Стано вважає, що зусилля з підриву голосування тривали не тижнями, а місяцями, задовго до 20 жовтня.

Він розповів, що ЄС офіційно прокоментує вибори у Молдові після того, як будуть оголошені фінальні результати.

"Після цього ми вийдемо з нашою офіційною реакцією", – повідомив речник.

Вибори та референдум у Молдові

Вчора у Молдові відбулися президентські вибори та референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Водночас молдавська влада повідомила, що Росія виділила 100 мільйонів євро для дестабілізації політичної ситуації в країні під час виборів і референдуму. Про те, як це може вплинути на Молдову та вибори можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

 

Також вже відомо, що другий тур президентських виборів у Молдові відбудеться за два тижні - в неділю, 3 листопада.

Детально про те, про що свідчать результати виборів у Молдові - можна прочитати у матеріалі РБК-Україна "Перемога з присмаком поразки. Що показали референдум та вибори в Молдові".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЄвросоюзМолдова