У ЄС звинуватили РФ у "безпрецедентному впливі" на голосування у Молдові

За його словами, у ЄС уважно стежили за обома голосуваннями - референдумом та виборами президента у Молдові.

"Ми знаємо, що це голосування відбулося в умовах безпрецедентного втручання і залякування Росії та її проксі, які намагалися дестабілізувати демократичний процес у Молдові", - заявив Стано.

Він також зауважив, що були зафіксовані спроби купівлі голосів та "величезну пропаганду" Росії і її проксі. Стано вважає, що зусилля з підриву голосування тривали не тижнями, а місяцями, задовго до 20 жовтня.

Він розповів, що ЄС офіційно прокоментує вибори у Молдові після того, як будуть оголошені фінальні результати.

"Після цього ми вийдемо з нашою офіційною реакцією", – повідомив речник.

Вибори та референдум у Молдові

Вчора у Молдові відбулися президентські вибори та референдум щодо вступу країни до Європейського Союзу.

Водночас молдавська влада повідомила, що Росія виділила 100 мільйонів євро для дестабілізації політичної ситуації в країні під час виборів і референдуму. Про те, як це може вплинути на Молдову та вибори можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.