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В ЕС обвинили РФ в "беспрецедентном влиянии" на голосование в Молдове

Фото: Петер Стано (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Избиратели в Молдавии подверглись массированной пропаганде со стороны Российской Федерации. Это оказало значительное влияние на результаты выборов в стране.

Об этом заявил спикер внешнеполитической службы ЕС Петер Стано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Tagesspiegel.

По его словам, в ЕС внимательно следили за двумя голосованиями - референдумом и выборами президента в Молдове.

"Мы знаем, что это голосование состоялось в условиях беспрецедентного вмешательства и запугивания России и ее прокси, пытавшихся дестабилизировать демократический процесс в Молдове", - заявил Стано.

Он также отметил, что были зафиксированы попытки покупки голосов и "огромная пропаганда" России и ее прокси. Стано считает, что усилия по подрыву голосования длились не неделями, а месяцами, задолго до 20 октября.

Он рассказал, что ЕС официально прокомментирует выборы в Молдове после того, как будут объявлены финальные результаты.

"После этого мы выйдем с нашей официальной реакцией", – сообщил спикер.

Выборы и референдум в Молдове

Вчера в Молдове прошли президентские выборы и референдум по вступлению страны в Европейский Союз.

В то же время молдавские власти сообщили, что Россия выделила 100 миллионов евро для дестабилизации политической ситуации в стране во время выборов и референдума. О том, как это может повлиять на Молдову и выборы, можно прочитать в материале РБК-Украина.

 

Также уже известно, что второй тур президентских выборов в Молдове состоится через две недели – в воскресенье, 3 ноября.

Подробно о том, о чем свидетельствуют результаты выборов в Молдове – можно прочитать в материале РБК-Украина "Победа с привкусом поражения. Что показали референдум и выборы в Молдове".

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