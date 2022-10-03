ЄС зрозумів, що Росія є ненадійним постачальником газу, - посол

Він нагадав, що у лютому, коли почалося вторгнення в Україну, 40% природного газу до ЄС надходило з Росії. Нині це 9%, без формальних санкцій із цього приводу.

"ЄС зрозумів, погодився нарешті, що РФ - це не надійний постачальник", - сказав Маасікас

Як зазначив посол, ЄС та його держави-члени докладають цілеспрямованих зусиль, щоб повністю позбутися російського імпорту.