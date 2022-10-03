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ЕС понял, что Россия ненадежный поставщик газа, - посол

Фото: посол Евросоюза в Украине Матти Маасикас (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Александр Белоус

Европейский Союз резко сократил потребление российского газа после вторжения России в Украину. В ЕС поняли, что РФ не является надежным поставщиком.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас.

Он напомнил, что в феврале, когда началось вторжение в Украину, 40% природного газа в ЕС поступало из России. Сейчас это 9%, без формальных санкций по этому поводу.

"ЕС понял, согласился наконец, что РФ - это не надежный поставщик", - сказал Маасикас

Как отметил посол, ЕС и его государства-члены прилагают целенаправленные усилия, чтобы полностью избавиться от российского импорта.

Напомним, страны Европейского Союза разошлись во мнениях по поводу того, стоит ли ограничивать цены на газ в блоке. Идею поддерживают 15 стран.

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ЕвросоюзЦена на газ