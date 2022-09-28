Країни ЄС розійшлися щодо обмеження цін на газ

Країни Європейського Союзу розійшлися в думках щодо того, чи варто обмежувати ціни на газ у блоці. Франція, Бельгія та 13 інших держав активізували свої заклики до кроку, проти якого виступила Німеччина та інші країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За словами джерел, документ Єврокомісії не включатиме юридичних пропозицій, а скоріше представить оцінку варіантів, які країни могли б використати для вирішення проблеми високих цін на газ, які розпалюють рекордну інфляцію по всьому блоку та загрожують рецесією.

Раніше група з 15 країн, включаючи Францію, Італію, Іспанію та Польщу, закликала Єврокомісію запропонувати граничну ціну для всіх оптових договорів із газом, щоб допомогти приборкати зростання цін.

Міністр енергетики Бельгії припустив, що цей захід може бути розроблений як "гнучкий ціновий коридор". "Щоб впоратися з високими цінами на газ, дуже важливо впоратися з волатильністю цін, не ставлячи під загрозу надійність постачання", - написав Тін Ван дер Стретен

Але оскільки Німеччина, Нідерланди та Данія були серед тих, хто стверджував, що обмеження цін на газ завдасть збитків зусиллям щодо стримування енергетичної кризи в Європі, виникли сумніви щодо того, чи зможе якась потенційна пропозиція отримати достатню підтримку, щоб стати законом.

15 країн, які стоять за листом, не мають достатньої більшості, щоб схвалити новий закон ЄС без підтримки з боку інших, що може призвести до конфлікту між державами-членами, якщо Єврокомісія запропонує в майбутньому граничну ціну на газ.

Ті, хто чинить опір, кажуть, що обмеження цін може призвести до того, що країни цієї зими боротимуться за забезпечення постачання на конкурентних міжнародних ринках.