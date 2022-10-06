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ЄС зробив тимчасове виключення із санкцій проти РФ для Японії: подробиці

Фото: ЄС тимчасово вивів з-під санкцій транспортування нафти з "Сахаліну-2" для Японії (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Європейський союз тимчасово вивів з-під санкцій транспортування нафти з "Сахаліну-2" для Японії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний журнал ЄС.

Євросоюз вивів з-під дії санкцій до 5 червня наступного року транспортування нафти з "Сахаліну-2" для Японії.

"Обсяг виключення: морське перевезення до Японії сирої нафти, отриманої в рамках проекту "Сахалін-2", що знаходиться в Росії, технічна допомога, посередницькі послуги, фінансування або фінансова підтримка, пов'язані з таким транспортуванням. Початок дії - 5 грудня 2022 року, закінчення - 5 червня 2023 року", - йдеться у документі.

"Сахалін-2"

"Сахалін-2" - нафтогазовий проект, що реалізується на острові Сахалін на умовах угоди про розподіл продукції (близько 60% зрідженого газу призначено для Японії).

Наприкінці лютого 2022 року компанія "Shell", яка володіє 27,5 процентів часткою в проекті, оголосила про намір вийти з активу і пізніше відкликала звідти свій керуючий і технічний персонал. Водночас повідомлялося, що японські Mitsui (частка у проекті "Сахалін-2" - 12,5%) та Mitsubishi (10%) не мають наміру виходити з проекту.

5 жовтня 2022 японська компанія Mitsui OSK Lines повідомила про підписання довгострокового рамкового контракту з новим російським оператором проекту з виробництва зрідженого природного газу "Сахалін-2".

Нагадаємо, що Японія планує зберегти свою частку в нафтогазовому проекті "Сахалін-2", при цьому дві великі японські енергетичні компанії повинні підписати угоду з новим російським оператором.

До цього уряд Японії звернувся до двох найбільших промислових альянсів з проханням приєднатися до нового оператора нафтогазового проекту "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

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