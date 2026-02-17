ЄС зробив неочікувану заяву про можливу нафтову поступку для Орбана і Фіцо
Європейська комісія може дозволити Угорщині та Словаччині тимчасово імпортувати нафту з РФ через Хорватію як виняток.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ЄС.
Зазначається, що заборона на імпорт російської нафти допускає винятки для країн, в яких немає виходу до моря. Ця умова діятиме, якщо постачання трубопроводом зупинене з причин, які від цих країн не залежать.
Якщо рішення ухвалять, то воно буде тимчасовим - до відновлення роботи трубопроводу "Дружба" чи повної заборони імпорту нафти країни-агресорки. Країни муситимуть кожні три місяці звітувати про об'єми імпорту.
В Єврокомісії не уточнили, чи зверталися Будапешт і Братислава для отримання такого дозволу.
Що передувало
Нагадаємо, в понеділок, 16 лютого, Угорщина і Словаччина звернулися до Хорватії по допомогу з імпортом російської нафти через проблеми з "Дружбою".
У відповідь голова Мінекономіки Хорватії Анте Шушняра написав, що країна готова допомогти з розв'язанням цієї проблеми, однак лише в рамках законодавства ЄС і без порушень санкцій США.
Проблеми із "Дружбою"
Нагадаємо, транзит нафти нафтопроводом "Дружба" через Україну зупинили у січні внаслідок масованих російських ударів по енергетичній інфраструктурі. За словами міністра закордонних справ України Андрія Сибіги, проблеми з транзитом почалися через удар окупантів по нафтопроводу.
Сибіга наголосив, що Будапешт публічно не відреагував на цей удар, хоча раніше, коли нафтопровід було пошкоджено внаслідок операцій України, угорські чиновники одразу починали погрожувати Києву.
Зазначимо, перший удар по нафтопроводу відбувся 13 серпня 2025 року. Уже 18 серпня ЗСУ завдали другого удару по нафтоперекачувальній станції "Нікольскоє" в Тамбовській області РФ. Внаслідок атаки почалася пожежа на об’єкті та повністю зупинили перекачування нафти.