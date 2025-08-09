У ЄС зробили заяву про право України на суверенні рішення на переговорах із РФ

Україна на переговорах із РФ може ухвалювати незалежні суверенні рішення. Європейський Союз буде їх підтримувати.
Про це заявила спікер Єврокомісії Аріанна Подеста в коментарі, який є в розпорядженні РБК-Україна.
Зазначимо, що сьогодні представники Британії, Європи, України та США зустрінуться в Лондоні, щоб узгодити позиції перед самітом президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна щодо миру в Україні.
Подеста повідомила, що глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн контактувала з лідерами ЄС у рамках підготовки сьогоднішньої зустрічі представників у Британії. Крім того, вона підтримуватиме з ними постійний контакт і за підсумками зустрічі.
Також Аріанна Подеста зробила заяву з приводу суверенних рішень України на переговорах з Росією.
"ЄС продовжує підтримувати мирні переговори щодо припинення агресивної війни Росії, за участю України, під час яких Україна може ухвалювати незалежні суверенні рішення, які ЄС буде підтримувати", - сказала вона.
Нагадаємо, цієї ночі Трамп повідомив, що він зустрінеться з Путіним 15 серпня на Алясці. Як відомо, говорити вони будуть, зокрема, і про війну в Україні.
Напередодні Трамп допустив, що між Україною і РФ можливий "обмін територіями".
Паралельно WSJ писало, що Путін нібито погодиться на повне припинення вогню, якщо Україна виведе свої війська з Донецької області. Таку заяву він нібито сказав на зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.
Водночас, за інформацією Bild, Віткофф неправильно зрозумів Путіна, оскільки диктатор не відмовився від намірів отримати повний контроль над Донецькою, Луганською, Запорізькою та Херсонською областями.
WSJ сьогодні написало, що Путін на зустрічі з Трампом може виставити ультиматум щодо України. Йдеться про визнання окупованих територій в обмін на виведення військ РФ з інших районів.
Один із чиновників розповів, що Україна та інші європейські уряди, ймовірно, відкинуть цей план. Це, своєю чергою, може піти на руку Путіну, оскільки Трамп може звинуватити Україну в продовженні війни.
Також зазначається, що Путін висунув ідею зустрічі, щоб продовжувати тиснути на Трампа, а не досягти миру.