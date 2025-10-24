ЄС зобов'язався покрити фінансові потреби України у 2026-2027 роках

"Ми досягли трьох важливих угод. По-перше, європейські лідери зобов'язалися забезпечити фінансові потреби України на найближчі два роки", - зазначив він.

За його словами, Єврокомісія має якнайшвидше представити варіанти фінансування, щоб Україна могла продовжувати оборону і боротьбу за справедливий і сталий світ у 2026-2027 роках.

"Росія повинна взяти це до відома. Україна матиме фінансові ресурси, необхідні для захисту від агресії", - наголосив Кошта.

Він додав, що Євросоюз затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії, спрямований на посилення тиску на її військову машину. Також країни ЄС домовилися скоординувати дії по боротьбі з так званим "тіньовим флотом" Росії, який використовується для обходу санкцій.

План зміцнення оборони Європи

Кошта нагадав, що з лютого 2025 року ЄС розробляє стратегію зі зміцнення оборонних можливостей. "Ми заклали основи європейської оборони, визначили пріоритети і затвердили нові фінансові інструменти в повній згоді з НАТО", - сказав він.

Головними напрямками названі противодронова і протиповітряна оборона, особливо на східному фланзі. Перші кроки з реалізації цих проєктів завершать до кінця року, а у 2026 році почнеться запуск конкретних програм.

"Оборона Європи - це не просто більше витрачати, це витрачати розумніше, працювати разом і досягати результатів. Так ми будуємо європейський суверенітет", - додав глава Євроради.

Економіка, клімат і житло

ЄС підтвердив прихильність Паризькій угоді і пообіцяв поєднати кліматичні цілі з конкурентоспроможністю економіки. За словами Кошти, Європейський Союз має намір іти до кліматичних цілей до 2040 року, забезпечуючи справедливий і доступний перехід для бізнесу і громадян.

Крім того, лідери ЄС обговорили кризу доступності житла. "Питання житла стало одним із найгостріших для мільйонів європейців. Ми повинні зробити все можливе, щоб його вирішити", - зазначив Кошта. Єврокомісія готує загальноєвропейський план щодо доступного житла.

"Сьогодні Європейська рада ухвалила конкретні рішення щодо України, оборони, клімату та конкурентоспроможності. Ми продовжуватимемо діяти для наших громадян, нашого майбутнього і нашого місця у світі", - підсумував він.