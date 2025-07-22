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ЄС зняв санкції з трьох японських танкерів після відмови від перевезення російського СПГ

Ілюстративне фото: японські танкери виключили із санкційного списку ЄС (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Євросоюз скасував санкції проти трьох танкерів японської компанії Mitsui O.S.K. Lines. Вони раніше перевозили російський скраплений природний газ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Європейський союз виключив із санкційного списку три танкери - North Moon, North Ocean і North Light, які раніше перевозили вантажі із заводу Yamal LNG і брали участь у перевалці із судна на судно біля узбережжя Мурманська. Ці обмеження були частиною 18-го санкційного пакета ЄС.

Як повідомила Європейська комісія на своєму сайті, виключення стало можливим після того, як було отримано тверді гарантії, що зазначені судна більше не будуть задіяні в перевезенні російського скрапленого природного газу, зокрема, з проєктів "Ямал" і "Арктика СПГ-2", для яких їх від початку замовили.

"Цей захід демонструє ефективність санкційного механізму ЄС щодо морських суден і можливість їх повернення до експлуатації за наявності відповідних зобов'язань", - пояснили в ЄК.

Усі три танкери були побудовані минулого року на південнокорейській верфі Hanwha Ocean.

Нові санкції проти Росії

Нагадаємо, лише минулого тижня Євросоюз затвердив 18-й пакет санкцій проти Росії. Нові обмеження узгоджували досить довго, оскільки процес блокувала Словаччина.

Ключовим обмеженням є новий динамічний механізм обмеження цін на нафту - тепер цінова стеля буде на 15% нижчою за середню ринкову ціну російської нафти.

Таким чином, тепер граничну ціну знизили до 47,60 доларів за барель.

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