ЕС снял санкции с трех японских танкеров после отказа от перевозки российского СПГ

Европейский союз исключил из санкционного списка три танкера - North Moon, North Ocean и North Light, которые ранее перевозили грузы с завода Yamal LNG и участвовали в перевалке с судна на судно у побережья Мурманска. Эти ограничения были частью 18-го санкционного пакета ЕС.

Как сообщила Европейская комиссия на своем сайте, исключение стало возможным после того, как были получены твердые гарантии, что указанные суда больше не будут задействованы в перевозке российского сжиженного природного газа, в частности, с проектов "Ямал" и "Арктика СПГ-2", для которых их изначально заказали.

"Эта мера демонстрирует эффективность санкционного механизма ЕС в отношении морских судов и возможность их возвращения к эксплуатации при наличии соответствующих обязательств", - пояснили в ЕК.

Все три танкера были построены в прошлом году на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.