ЕС снял санкции с трех японских танкеров после отказа от перевозки российского СПГ

Евросоюз отменил санкции против трех танкеров японской компании Mitsui O.S.K. Lines. Они ранее перевозили российский сжиженный природный газ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Европейский союз исключил из санкционного списка три танкера - North Moon, North Ocean и North Light, которые ранее перевозили грузы с завода Yamal LNG и участвовали в перевалке с судна на судно у побережья Мурманска. Эти ограничения были частью 18-го санкционного пакета ЕС.
Как сообщила Европейская комиссия на своем сайте, исключение стало возможным после того, как были получены твердые гарантии, что указанные суда больше не будут задействованы в перевозке российского сжиженного природного газа, в частности, с проектов "Ямал" и "Арктика СПГ-2", для которых их изначально заказали.
"Эта мера демонстрирует эффективность санкционного механизма ЕС в отношении морских судов и возможность их возвращения к эксплуатации при наличии соответствующих обязательств", - пояснили в ЕК.
Все три танкера были построены в прошлом году на южнокорейской верфи Hanwha Ocean.
Напомним, только на прошлой неделе Евросоюз утвердил 18-й пакет санкций против России. Новые ограничения согласовывали достаточно долго, поскольку процесс блокировала Словакия.
Ключевым ограничением является новый динамический механизм ограничения цен на нефть - теперь ценовой потолок будет на 15% ниже средней рыночной цены российской нефти.
Таким образом, теперь предельную цену снизили до 47,60 долларов за баррель.
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