ЄС зняв санкції з чотирьох росіян. ЗМІ дізналися їх імена

Європейський Союз не продовжуватиме санкції проти трьох російських бізнесменів та одного військового. Дія санкцій завершиться 15 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Відомо, що санкції знято з:

Григорія Березкіна - це російський бізнесмен, до активів якого належить російський медіахолдинг "РБК";

Фархада Ахмедова - це колишній президент і співвласник "Нортгазу";

Олександра Шульгіна - це ексголова російського інтернет-магазину Ozon.

Також санкції знято з російського полковника Георгія Шуваєва, який помер минулого року.

Водночас ЄС на шість місяців подовжив санкції щодо російських фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за порушення територіальної цілісності України

Санкції ЄС через агресію РФ проти України

Зазначимо, що Євросоюз потребує одностайності серед усіх 27 країн-членів блоку, щоб запровадити санкції, які продовжуються кожні 6 місяців. Термін дії наступної партії спливає 15 вересня.

Загалом у списку санкцій ЄС, сформованому ще у 2014 році після окупації Росією українського Криму, знаходяться близько 1600 фізичних осіб та понад 200 організацій.

Випадки зняття санкції з російських бізнесменів

Нагадаємо, 6 вересня стало відомо, що суд Європейського Союзу відхилив апеляцію на санкції Геннадія Тимченка, російського олігарха та давнього союзника президента Володимира Путіна, занесеного до чорного списку після вторгнення Москви до України у 2022 році.

Раніше повідомлялося, що у липні Велика Британія скасувала персональні санкції, введені стосовно російського бізнесмена і засновника банку "Тинькофф" Олега Тинькова.

Також співзасновник компанії "Яндекс" Аркадій Волож офіційно попросив ЄС скасувати санкції проти нього. Це сталося після його першого засудження війни РФ проти України.

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