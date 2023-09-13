ЕС снял санкции с четырех россиян. СМИ узнали их имена

Европейский Союз не будет продлевать санкции против трех российских бизнесменов и одного военного. Действие санкций завершится 15 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Известно, что санкции сняты с:

Григория Березкина – это российский бизнесмен, к активам которого принадлежит российский медиахолдинг "РБК";

Фархада Ахмедова – это бывший президент и совладелец "Нортгаза";

Александра Шульгина – это экспредседатель российского интернет-магазина Ozon.

Также санкции сняты с умершего в прошлом году с российского полковника Георгия Шуваева.

В то же время ЕС на шесть месяцев продлил санкции в отношении российских физических и юридических лиц, ответственных за нарушение территориальной целостности Украины.

Санкции ЕС из-за агрессии РФ против Украины

Отметим, что Евросоюз нуждается в единодушии среди всех 27 стран-членов блока, чтобы ввести продолжающиеся каждые 6 месяцев санкции. Срок действия следующей партии истекает 15 сентября.

В списке санкций ЕС, сформированном еще в 2014 году после оккупации Россией украинского Крыма, находятся около 1600 физических лиц и более 200 организаций.

Случаи снятия санкции с российских бизнесменов

Напомним, 6 сентября стало известно, что суд Европейского Союза отклонил апелляцию на санкции Геннадия Тимченко, российского олигарха и давнего союзника президента Владимира Путина, занесенного в черный список после вторжения Москвы в Украину в 2022 году.

Ранее сообщалось, что в июле Великобритания отменила персональные санкции, введенные в отношении российского бизнесмена и основателя банка "Тинькофф" Олега Тинькова.

Также соучредитель компании "Яндекс" Аркадий Волож официально попросил ЕС упразднить санкции против него. Это произошло после его первого осуждения войны РФ против Украины.

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