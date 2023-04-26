UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У ЄС знову не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України, - ЗМІ

Фото: у ЄС знову не змогли домовитися про спільні закупівлі боєприпасів для України (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Країни Європейського Союзу у середу, 26 квітня, знову не змогли домовитись про спільні закупівлі боєприпасів для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на RMF FM.

Зазначається, що Європейський Союз пообіцяв Україні 1 мільйон боєприпасів до кінця року як зі складів країн ЄС, так і в рамках спільних закупівель. Поставки з власних складів сильно сповільнюються. Наразі країни надіслали менше ніж 40 тисяч боєприпасів.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель оприлюднив лист, в якому закликав міністрів оборони 27 країн звернути увагу на цю проблему. Ідея полягає в тому, що вони повинні переглянути свої запаси, тому що "важко повірити, що в них нічого не залишилося".

До того ж серед країн-членів ЄС також зростає напруженість і роздратування через поведінку Франції, яка блокує спільні закупівлі боєприпасів. Цю тему сьогодні обговорювали посли країн ЄС. Франція хоче, щоб усі ланцюжки виробництва боєприпасів та постачання збройових компаній були європейськими.

"Не можна так визначати європейську збройову промисловість, тому що ми ніколи не поставимо Україні боєприпаси. Навіть якщо виробництво знаходиться в країні ЄС, а порох для боєприпасів надходить з Південної Кореї, Франція не хоче погоджуватися", - зазначив один з дипломатів ЄС.

Італія висунула компромісну пропозицію, яка зробила Францію ще більш жорсткою. Швеція, яка головує в ЄС, оголошує, що не винесе це питання на голосування послів ЄС у п'ятницю, якщо не буде впевнена, що є згода всіх 27 країн. У цьому питанні потрібна одностайність, а відкладання голосування знову призведе до затримки постачання.

"Дехто вважає, що поспішати нікуди, поки Україна стікає кров'ю", - сказав роздратований позицією Франції дипломат.

Нагадаємо, 20 березня країни ЄС погодили план, згідно з яким Україні пообіцяли передати 1 млн снарядів за рік.

До того ж Рада ЄС затвердила виділення грошей на боєприпаси для України.

Однак країни Європейського союзу не змогли домовитись про спільні закупівлі боєприпасів для України.Обговорення досі триває.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕвросоюзВійськова допомога