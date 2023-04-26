В ЕС снова не смогли договориться о совместных закупках боеприпасов для Украины, - СМИ

Отмечается, что Европейский Союз пообещал Украине 1 миллион боеприпасов до конца года как из составов стран ЕС, так и в рамках совместных закупок. Поставки из собственных складов сильно замедляются. На данный момент страны направили менее 40 тысяч боеприпасов.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель обнародовал письмо, в котором призвал министров обороны 27 стран обратить внимание на эту проблему. Идея состоит в том, что они должны пересмотреть свои запасы, потому что "трудно поверить, что у них ничего не осталось".

К тому же среди стран-членов ЕС также растет напряженность и раздражение из-за поведения Франции, блокирующей совместные закупки боеприпасов. Эту тему сегодня обсуждали послы стран ЕС. Франция хочет, чтобы все цепочки производства боеприпасов и поставки оружейных компаний были европейскими.

"Нельзя так определять европейскую оружейную промышленность, потому что мы никогда не поставим Украине боеприпасы. Даже если производство находится в стране ЕС, а прах для боеприпасов поступает из Южной Кореи, Франция не хочет соглашаться", - отметил один из дипломатов ЕС.

Италия выдвинула компромиссное предложение, которое сделало Францию еще более жестким. Председательствующая в ЕС Швеция объявляет, что не вынесет этот вопрос на голосование послов ЕС в пятницу, если не будет уверена, что есть согласие всех 27 стран. В этом вопросе нужно единодушие, а откладывание голосования снова приведет к задержке поставок.

"Некоторые считают, что спешить некуда, пока Украина истекает кровью", - сказал раздраженный позицией Франции дипломат.