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В ЄС знову не домовились щодо нових санкцій проти Росії, засідання перенесли, - ЗМІ

Фото: в ЄС знову не домовились щодо нових санкцій проти Росії, засідання перенесли (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Країни ЄС вкотре не змогли досягти домовленості щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Засідання перенесли на завтра, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Посли ЄС сьогодні також не змогли домовитися про новий пакет санкцій проти Росії. Зустріч продовжиться завтра о 10 ранку (за місцевим часом, - ред.), - пише журналіст.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час вчорашнього засідання, посли ЄС також не змогли домовитись щодо санкцій проти Росії, у зв'язку з чим це питання було перенесено на сьогодні.

Тим часом США готуються оголосити про черговий пакет санкцій у відношенні держави-окупанта Росії вже завтра, 24 лютого.

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