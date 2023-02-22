В ЄС не змогли домовитись щодо нового пакету санкцій проти Росії, - ЗМІ

Країни ЄС так й не змогли досягти домовленості щодо нового пакету санкцій проти Росії. Перенесли переговори на завтра, 23 лютого.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на The Guardia n .

Зазначається, що пакет санкцій бажають запровадити до річниці повномасштабного вторгнення Росії на територію України.

"Є кілька невирішених питань, в тому числі щодо каучуку та зобов'язань щодо звітності про російські активи в Європі", - сказало одне з джерел.

Наступні переговори між представниками країн-членів ЄС заплановані на четвер у другій половині дня.