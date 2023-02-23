ua ru
Чт, 23 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В ЄС знову не домовились щодо нових санкцій проти Росії, засідання перенесли, - ЗМІ

Новость на русском →
Четвер 23 лютого 2023 18:29
В ЄС знову не домовились щодо нових санкцій проти Росії, засідання перенесли, - ЗМІ Фото: в ЄС знову не домовились щодо нових санкцій проти Росії, засідання перенесли (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Країни ЄС вкотре не змогли досягти домовленості щодо десятого пакета санкцій проти Росії. Засідання перенесли на завтра, 24 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на кореспондента "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"Посли ЄС сьогодні також не змогли домовитися про новий пакет санкцій проти Росії. Зустріч продовжиться завтра о 10 ранку (за місцевим часом, - ред.), - пише журналіст.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що під час вчорашнього засідання, посли ЄС також не змогли домовитись щодо санкцій проти Росії, у зв'язку з чим це питання було перенесено на сьогодні.

Тим часом США готуються оголосити про черговий пакет санкцій у відношенні держави-окупанта Росії вже завтра, 24 лютого.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Евросоюз Війна в Україні
NEWS
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
Генасамблея ООН розпочала засідання по українській формулі миру (трансляція)
DAILY
Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Три місяці після деокупації. Як Росія мстить Херсону за свободу та знищує місто