В ЕС снова не договорились о новых санкциях против России, заседание перенесли, - СМИ

Страны ЕС снова не смогли достичь договоренности о десятом пакете санкций против России. Заседание было перенесено на завтра, 24 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на корреспондента "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter .

"Послы ЕС сегодня также не смогли договориться о новом пакете санкций против России. Встреча продолжится завтра в 10 утра (по местному времени, - ред.), - пишет журналист.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что во время вчерашнего заседания, послы ЕС также не смогли договориться относительно санкций против России, в связи с чем этот вопрос был перенесен на сегодня.

Тем временем США готовятся объявить об очередном пакете санкций в отношении государства-оккупанта России уже завтра, 24 февраля.

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