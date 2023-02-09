Зеленський обговорив військову допомогу для України з усіма лідерами ЄС

Президент України Володимир Зеленський обговорив оборонну підтримку України з усіма європейськими лідерами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Офісу президента.

Окремо глава держави закликав ліквідувати прогалини в санкційній політиці проти Росії та пришвидшити створення дієвого компенсаційного механізму.

Зеленський наголосив, що вчасне надання необхідної техніки у потрібних обсягах дасть змогу якнайшвидше відновити справедливий мир, а також захистити інтереси й цінності Європи.

"Президент України розповів колегам про ситуацію на полі бою та оборонні потреби України, зокрема щодо бойової авіації, бронетехніки, артилерії та ППО", - йдеться у повідомленні.

Зеленський зустрівся з лідерами європейських країн та високим представником Європейського союзу із закордонних справ та безпекової політики.

Нагадаємо, що Зеленський закликав ЄС посилювати динаміку співпраці потужніше, ніж РФ мобілізує свій потенціал.

Зеленський закликав ввести санкції проти всієї ракетної і дронової промисловості РФ.

Євросоюз запросив президента України Володимира Зеленського на саміт до Брюсселя для того, щоб ухвалити конкретні рішення щодо передачі зброї. Їх уже ухвалили.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.