ЄС змінив правила перетину кордону із домашніми тваринами: що потрібно знати

Які нововведення підготували у Євросоюзі

Відтепер, власники домашніх тварин повинні провести тестування на наявність антитіл до сказу, що є обов'язковою умовою для перетину кордону з ЄС. Тестування має проводитися в акредитованій лабораторії ЄС не раніше ніж через 30 днів після вакцинації, і не пізніше ніж за 90 днів до планованого перетину кордону.

Також, для ввезення тварин необхідно пред'явити ветеринарний паспорт, що відповідає стандартам ЄС, та підтвердження наявності мікрочипа або татуювання для ідентифікації тварини. Ці нововведення мають сприяти підвищенню біобезпеки та захисту здоров'я тварин на території Євросоюзу.

Що треба знати про перетин кордону з тваринами

Перед подорожжю обов'язково перевірте вимоги країни призначення на офіційному вебпорталі Держпродспоживслужби в розділі "Вимоги до некомерційного переміщення".

Зверніться до ветеринарного лікаря для чипування, вакцинації від сказу (мінімальний вік тварини – 12 тижнів) та оформлення ветеринарно-санітарного паспорта в державній ветеринарній клініці.

Через 30 днів після вакцинації та не пізніше ніж за 90 днів до подорожі потрібно здійснити забір крові для тестування на титр антирабічних антитіл. Зразок направляється до акредитованої лабораторії для аналізу.

Перед від'їздом відвідайте ветеринара для обробки тварини від паразитів, якщо це потрібно за вимогами країни призначення, та отримайте ветеринарне свідоцтво Ф-1 у державній клініці.

Оформіть міжнародний ветеринарний сертифікат. Для залізничних подорожей звертайтеся до територіальних органів Держпродспоживслужби, для автомобільного транспорту – до територіальних органів або до державного ветеринарного інспектора на пунктах пропуску.