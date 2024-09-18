ЕС изменил правила пересечения границы с домашними животными: что нужно знать

Какие нововведения подготовили в Евросоюзе

Отныне владельцы домашних животных должны провести тестирование на наличие антител к бешенству, что является обязательным условием для пересечения границы с ЕС. Тестирование должно проводиться в аккредитованной лаборатории ЕС не ранее чем через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 90 дней до планируемого пересечения границы.

Также для ввоза животных необходимо предъявить ветеринарный паспорт, соответствующий стандартам ЕС, и подтверждение наличия микрочипа или татуировки для идентификации животного. Эти нововведения должны способствовать повышению биобезопасности и защиты здоровья животных на территории Евросоюза.

Что нужно знать о пересечении границы с животными

Перед путешествием обязательно проверьте требования страны назначения на официальном вебпортале Госпродпотребслужбы в разделе "Требования к некоммерческому перемещению".

Обратитесь к ветеринарному врачу для чипования, вакцинации от бешенства (минимальный возраст животного – 12 недель) и оформления ветеринарно-санитарного паспорта в государственной ветеринарной клинике.

Через 30 дней после вакцинации и не позднее чем за 90 дней до путешествия необходимо провести забор крови для тестирования на титр антирабических антител. Образец направляется в аккредитованную лабораторию для анализа.

Перед отъездом посетите ветеринара для обработки животного от паразитов, если это требуется по требованиям страны назначения, и получите ветеринарное свидетельство Ф-1 в государственной клинике.

Оформите международный ветеринарный сертификат. Для железнодорожных путешествий обращайтесь в территориальные органы Госпродпотребслужбы, для автомобильного транспорта – в территориальные органы или государственного ветеринарного инспектора на пунктах пропуска.