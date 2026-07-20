ЄС зайшов у "глухий кут" через нові санкції проти Росії, - Bloomberg

Наразі ЄС напрацював три варіанти для того, щоб зрушити питання 21-ого пакету санкцій проти Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
За словами джерел видання, Європейський Союз має намір обговорити три можливі сценарії виходу з тупікової ситуації щодо своїх останніх санкцій проти Росії.
Розгляд 21-ого пакету загальмував минулого тижня. Адже Греція продовжувала виступати проти пропозицій обмежити європейські фірми у передачі зрідженого природного газу РФ третім країнам, пише Bloomberg.
Нові варіанти ЄC, що обговорюються:
Блок також розглядав можливість пролонгації існуючих контрактів як потенційного компромісу, йдеться в повідомленні.
Заморожування граничної ціни може бути продовжено, навіть якщо інші пропозиції не будуть узгоджені, додали джерела.
Наразі країни-члени ЄС домовилися тимчасово зберегти граничну ціну на російську нафту в розмірі 44,10 доларів США до 23 липня. Причина - вони намагаються досягти ширшої угоди.
"Гранична ціна мала зрости відповідно до підвищення світових ставок, що послабило б ключовий інструмент, який союзники України використовують для придушення доходів Москви від нафти", - пише видання.
Переговори між столицями були напруженими:
Посли ЄС мають зустрітися цього тижня, щоб продовжити обговорення пакету, повідомили джерела.
Нагадаємо, шість держав ЄС вимагають виключень у 21-му пакеті санкцій проти Росії, побоюючись негативних наслідків для власного бізнесу. За даними FT, йдеться про Грецію, Францію, Італію, Німеччину, Австрію та Португалію.
Греція виступила проти окремих положень нового пакету санкцій ЄС щодо Росії. Країна вважає, що заборона на перевалку російського ЗПГ до третіх країн може вдарити по європейських компаніях.