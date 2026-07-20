ЄС зайшов у "глухий кут" через нові санкції проти Росії, - Bloomberg

ЄС має три сценарії

За словами джерел видання, Європейський Союз має намір обговорити три можливі сценарії виходу з тупікової ситуації щодо своїх останніх санкцій проти Росії.

Розгляд 21-ого пакету загальмував минулого тижня. Адже Греція продовжувала виступати проти пропозицій обмежити європейські фірми у передачі зрідженого природного газу РФ третім країнам, пише Bloomberg.

Нові варіанти ЄC, що обговорюються:

24-місячний період припинення дії обмежень до набрання чинності,

повне скасування цього заходу,

скасування всього пакету.

Блок також розглядав можливість пролонгації існуючих контрактів як потенційного компромісу, йдеться в повідомленні.

Заморожування граничної ціни може бути продовжено, навіть якщо інші пропозиції не будуть узгоджені, додали джерела.

Розгляд 21-го пакету санкцій ЄС

Наразі країни-члени ЄС домовилися тимчасово зберегти граничну ціну на російську нафту в розмірі 44,10 доларів США до 23 липня. Причина - вони намагаються досягти ширшої угоди.

"Гранична ціна мала зрости відповідно до підвищення світових ставок, що послабило б ключовий інструмент, який союзники України використовують для придушення доходів Москви від нафти", - пише видання.

Переговори між столицями були напруженими:

плани заборонити колишнім російським бойовикам в'їзд до ЄС були розмиті та відкладені,

пропозиції щодо обмеження імпорту деяких видів риби були відхилені.

Посли ЄС мають зустрітися цього тижня, щоб продовжити обговорення пакету, повідомили джерела.