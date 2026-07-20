Шість країн ЄС ставлять під загрозу 21 пакет санкцій проти Росії, намагаючись уберегти бізнес

Шість держав ЄС вимагають виключень у 21-му пакеті санкцій проти Росії, побоюючись негативних наслідків для власного бізнесу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FT.

Які країни загрожують зриву санкцій

За даними видання, йдеться про Грецію, Францію, Італію, Німеччину, Австрію та Португалію. Ці країни вимагають пом'якшення окремих положень у санкціях або повністю виступають проти деяких обмежень. Причина – щоб захистити національні компанії та ключові галузі економіки.

Як зазначає FT із посиланням на європейських дипломатів, подібна позиція може поставити під загрозу ухвалення 21-го пакету санкцій, оскільки для його затвердження потрібна одностайна підтримка всіх країн ЄС.

Дипломати попереджають, що все більше держав не готові зазнавати економічних витрат задля посилення тиску на Москву.

Варто зазначити, що найбільш жорстку позицію щодо санкацій зайняла Греція. Афіни виступають проти заборони на транспортування російського зрідженого природного газу до третіх країн, оскільки вважають, що такі заходи завдадуть серйозних збитків грецьким судноплавним компаніям, що спеціалізуються на перевезенні ЗПГ.

Може постраждати ринок

Крім того, влада країни побоюється, що обмеження дозволять конкурентам зі США, Китаю і Японії зайняти частку ринку, що звільнилася.

У свою чергу Німеччина та Португалія заперечують проти заборони на імпорт російської риби, прагнучи захистити інтереси вітчизняної переробної промисловості. Франція, Італія та Австрія також домагаються пом'якшення окремих обмежень чи винятків для національного бізнесу.

В ЄС посилюються розбіжності щодо тиску на Росію

За словами співрозмовників FT, ситуація свідчить про те, що у Євросоюзі посилюються розбіжності щодо подальшого санкційного тиску на Росію .

Якщо раніше країни були готові йти на економічні втрати заради підтримки України, то тепер багато урядів все частіше ставлять на чільне місце інтереси власних компаній.

Через відсутність консенсусу переговори щодо 21-го пакету санкцій продовжуються. Раніше глава європейської дипломатії Кая Каллас заявляла, що країни ЄС поки що не змогли досягти угоди щодо нового пакету обмежень, хоча робота над ним триває.