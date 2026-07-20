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ЕС зашел в "тупик" из-за новых санкций против России, - Bloomberg

18:34 20.07.2026 Пн
2 мин
Какие сценарии выхода из него есть в Евросоюзе?
aimg Елена Бджола
Фото: здание Европарламента в Брюсселе (Getty Images)

Сейчас ЕС наработал три варианта для того, чтобы решить вопрос 21-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

ЕС имеет три сценария

По словам источников издания, Европейский Союз намерен обсудить три возможных сценария выхода из тупиковой ситуации в отношении своих последних санкций против России.

Рассмотрение 21-го пакета затормозило на прошлой неделе. Ведь Греция продолжала выступать против предложений ограничить европейские фирмы в передаче сжиженного газа РФ третьим странам, пишет Bloomberg.

Обсуждаемые новые варианты ЕС:

  • 24-месячный период прекращения действия ограничений до вступления в силу,
  • полная отмена этого мероприятия,
  • отмена всего пакета.

Блок также рассматривал возможность пролонгации существующих контрактов как потенциального компромисса, говорится в сообщении.

Замораживание предельной цены может быть продлено, даже если другие предложения не будут согласованы, добавили источники.

Рассмотрение 21-го пакета санкций ЕС

В настоящее время страны-члены ЕС договорились временно сберечь предельную цену на российскую нефть в размере 44,10 долларов США до 23 июля. Причина - они пытаются достичь более широкого соглашения.

"Предельная цена должна была вырасти в соответствии с повышением мировых ставок, что ослабило бы ключевой инструмент, который союзники Украины используют для подавления доходов Москвы от нефти", - пишет издание.

Переговоры между столицами были напряженными:

  • планы запретить бывшим российским боевикам въезд в ЕС были размыты и отложены,
  • предложения по ограничению импорта некоторых видов рыбы отклонены.

Послы ЕС должны встретиться на этой неделе, чтобы продлить обсуждение пакета, сообщили источники.

Напомним, шесть государств ЕС требуют исключений в 21-м пакете санкций против России, опасаясь негативных последствий для собственного бизнеса. По данным FT, речь идет о Греции, Франции, Италии, Германии, Австрии и Португалии.

Греция выступила против отдельных положений нового пакета санкций ЕС в отношении России. Страна считает, что запрет на перевалку российского СПГ в третьи страны может ударить по европейским компаниям.

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