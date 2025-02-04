У ЄС заявили про значний прогрес у створенні спецтрибуналу для Росії

У Брюсселі 4 лютого відбулося 13-те засідання Основної групи, яка працює над створенням спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України. Є суттєвий прогрес у цьому процесі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Ради Європи.
На 13-му засіданні міжнародної Ключової групи старших юридичних експертів було закладено правові основи спеціального трибуналу, зокрема ключові елементи його статуту.
Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе на пресконференції за підсумками засідання заявив про "суттєвий прогрес" у створенні трибуналу, "який матиме значний вплив на народ України протягом наступних поколінь".
"Сьогодні ми стали свідками важливого прогресу, який матиме значний вплив на народ України протягом наступних поколінь. Однак, важка робота тільки починається. Ми не зупинимося доти, доки Росія не понесе повної відповідальності та правосуддя не восторжествує", - зазначив Берсе.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що спецтрибунал для російського диктатора Володимира Путіна та його соратників з великою ймовірністю буде створено до кінця 2024 року. Однак цього не сталося.
Посол з особливих доручень МЗС України Антон Кориневич назвав найперспективніший формат створення трибуналу.
У грудні 2024 року генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе заявив, що у квітні 2025-го очікується значний прогрес щодо спеціального трибуналу для Росії. Наразі тривають переговори про його створення.
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