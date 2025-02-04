У ЄС заявили про значний прогрес у створенні спецтрибуналу для Росії

На 13-му засіданні міжнародної Ключової групи старших юридичних експертів було закладено правові основи спеціального трибуналу, зокрема ключові елементи його статуту.

Генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе на пресконференції за підсумками засідання заявив про "суттєвий прогрес" у створенні трибуналу, "який матиме значний вплив на народ України протягом наступних поколінь".

"Сьогодні ми стали свідками важливого прогресу, який матиме значний вплив на народ України протягом наступних поколінь. Однак, важка робота тільки починається. Ми не зупинимося доти, доки Росія не понесе повної відповідальності та правосуддя не восторжествує", - зазначив Берсе.