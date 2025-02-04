В Совете Европы заявили о значительном прогрессе в создании спецтрибунала для России

В Брюсселе 4 февраля состоялось 13-е заседание Основной группы, которая работает над созданием специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины. Есть существенный прогресс в этом процессе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Совета Европы.
На 13-м заседании международной Ключевой группы старших юридических экспертов были заложены правовые основы специального трибунала, в частности ключевые элементы его устава.
Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе на пресс-конференции по итогам заседания заявил о "существенном прогрессе" в создании трибунала, "который будет иметь значительное влияние на народ Украины в течение следующих поколений".
"Сегодня мы стали свидетелями важного прогресса, который будет иметь значительное влияние на народ Украины в течение следующих поколений. Однако, тяжелая работа только начинается. Мы не остановимся до тех пор, пока Россия не понесет полной ответственности и правосудие не восторжествует", - отметил Берсе.
Напомним, ранее сообщалось, что спецтрибунал для российского диктатора Владимира Путина и его соратников с большой вероятностью будет создан до конца 2024 года. Однако этого не произошло.
Посол по особым поручениям МИД Украины Антон Кориневич назвал самый перспективный формат создания трибунала.
В декабре 2024 года генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что в апреле 2025-го ожидается значительный прогресс по специальному трибуналу для России. Сейчас продолжаются переговоры о его создании.
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