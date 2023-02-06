У ЄС заявили про "відкрите запрошення" для Зеленського відвідати Брюссель

Зеленський може вирушити до поїздки, щоб виступити перед лідерами ЄС на позачерговому дводенному саміті, запланованому на 9-10 лютого.

Нагадаємо, раніше видання Financial Times повідомило, що Зеленський може взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС. При цьому речник глави держави відмовився від коментаря.

Раніше Зеленський заявляв, що хотів би відвідати Брюссель, проте вважає це занадто ризикованим через реванш Росії.

3 лютого у Києві відбувся саміт Україна-ЄС, ключовою темою якого була готовність України до початку переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.