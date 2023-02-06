В ЕС заявили об "открытом приглашении" для Зеленского посетить Брюссель

Зеленский может отправиться в поездку, чтобы выступить перед лидерами ЕС на внеочередном двухдневном саммите, запланированном на 9-10 февраля.

Напомним, ранее издание Financial Times сообщило, что Зеленский может принять участие в саммите лидеров стран-членов ЕС. При этом пресс-секретарь главы государства отказался от комментария.

Ранее Зеленский заявлял, что хотел бы посетить Брюссель, однако он считает это слишком рискованным из-за реванша России.

3 февраля в Киеве состоялся саммит Украина-ЕС, ключевой темой которого была готовность Украины к началу переговоров о вступлении в Евросоюз.

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