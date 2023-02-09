У ЄС заявили, що поки що ніхто не обіцяв Зеленському надати винищувачі

Ніхто з європейських лідерів поки що не давав обіцянку передати Україні винищувачі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Єврокомісії Вloomberg.

За його словами, європейські лідери чітко пояснили Зеленському, що вони готові зробити більше військової допомоги Україні. Однак ніхто з них досі не зобов’язувався надати винищувач. Попередньо, очікувалося, що президент України, перед від'їздом, зустрінеться з невеликими групами європейських лідерів у четвер вдень. Кожна зустріч триватиме до 30 хвилин.