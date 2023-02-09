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В ЕС заявили, что пока никто не обещал Зеленскому предоставить истребители

Фото: президент Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Наталья Кава

Никто из европейских лидеров пока не давал обещания передать Украине истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Еврокомиссии Вloomberg.

По его словам, европейские лидеры четко объяснили Зеленскому, что готовы сделать больше военной помощи Украине. Однако никто из них до сих пор не обязывался предоставить истребитель.

Предварительно ожидалось, что президент Украины, перед отъездом, встретится с небольшими группами европейских лидеров в четверг днем. Каждая встреча продлится до 30 минут.

Напомним, ранее стало известно, что президент Украины 9 февраля находится с рабочим визитом в Брюсселе. Он принял участие в саммите Евросоюза.

Также мы писали, что, по словам Зеленского, есть положительные результаты его визита в Лондон, но их пока не раскрывают.

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