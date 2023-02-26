У ЄС заявили про рішучу готовність відмовитись від російського газу

Європейський Союз розробив план щодо реалізації нової енергетичної стратегії. Він дозволить повністю відмовитися від постачання російського газу та перейти на інші джерела.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Європейського парламенту.
За словами голови Комітету ЄП з промисловості, досліджень та енергетики Крістіана Сілвіу-Бушоя, у ЄС уже є чіткий план щодо реалізації даного проекту.
"Ми побачили рішучість ЄС щодо програми REPOWER, щоби повністю припинити імпорт газу з Росії та диверсифікувати наші джерела газу", - заявив він.
Таким чином Бушой вважає, що це покаже, наскільки його комітет виражає підтримку Україні.
Раніше РБК-Україна повідомлячло, що Нідерланди позбавились залежності від російського газу через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.
Нагадаємо, міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив: Німеччина повністю диверсифікувала енергетичну інфраструктуру і більше не залежить від російських енергоносіїв.
Також РБК-Україна писало, що Нідерланди планують закрити найбільше газове родовище в Європі. Основними причинами закриття є питання безпеки.
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