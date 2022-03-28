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В ЕС заявили, что могут стать независимыми от российских энергоресурсов к 2027 году

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Брюссель, Понедельник 28 марта 2022 14:26
В ЕС заявили, что могут стать независимыми от российских энергоресурсов к 2027 году Фото: в ЕС заявили, что могут стать независимыми от российских энергоресурсов к 2027 году (pixabay)
Автор: Мария Кучерявец

В Еврокомиссии заявили, что планируют сократить свою зависимость от российского газа на две трети этого года. А уже к 2027 году полностью стать независимыми от энергоресурсов РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"ЕС стремится сократить свою зависимость от российского газа на две трети этого года и прекратить импорт ископаемого топлива до 2027 года", - заявил официальный представитель Еврокомиссии Тим Макфи.

Напомним, недавно Канада заявила, что окажет поддержку странам, отказавшимся от российских энергоресурсов.

Ранее также сообщалось, что в Брюсселе не исключают, что Россия может прекратить поставки газа в страны Европейского Союза. Поэтому в ЕС намерены принять меры и сократить поставки российского газа на две трети.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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