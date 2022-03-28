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В ЄС заявили, що можуть стати незалежними від російських енергоресурсів до 2027 року

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Брюссель, Понеділок 28 березня 2022 14:26
В ЄС заявили, що можуть стати незалежними від російських енергоресурсів до 2027 року Фото: в ЄС заявили, що можуть стати незалежними від російських енергоресурсів до 2027 року (pixabay)
Автор: Марія Кучерявець

У Єврокомісії заявили, що планують скоротити свою залежність від російського газу на дві третини цього року. А вже до 2027 року повністю стати незалежними від енергоресурсів РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"ЄС прагне скоротити свою залежність від російського газу на дві третини цього року та припинити імпорт викопного палива до 2027 року", - заявив офіційний представник Єврокомісії Тім Макфі.

Нагадаємо, нещодавно Канада заявила, що надасть підтримку країнам, які відмовилися від російських енергоресурсів.

Раніше також повідомлялося, що в Брюсселі не виключають, що Росія може сама припинити постачання газу до країн Європейського Союзу. Тому в ЄС мають намір вжити заходів і скоротити поставки російського газу на дві третини.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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