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В ЕС заявили, что не готовят санкции против РФ из-за скопления войск на границе Украины

Новина українською → Брюссель, Понедельник 19 апреля 2021 17:24
В ЕС заявили, что не готовят санкции против РФ из-за скопления войск на границе Украины Фото: глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Евросоюз в настоящее время не готовит новых санкций против России из-за концентрации российских войск на границе Украины и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. При этом было отмечено, что все может измениться.

Об этом заявил в глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального онлайн-заседания Совета ЕС.

"На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций (против РФ - ред.)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов об обострении ситуации на Донбассе, границе Украины и ситуации с Навальным.

Боррель также отметил, что все эти вопросы обсуждались на заседании глав МИД ЕС, но никто не поднял тему новых санкций в отношении России. При этом он добавил, что "все может измениться".

Напомним, ранее Боррель призвал Россию отвести войска от границы Украины. Сегодня на заседании Совета ЕС обсудили ситуацию на украинской границе. На переговорах присутствовал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Отметим, в парламенте Украины назвали ожидания от обращения Путина к Совфеду на фоне стягивания войск.

Кроме того, в Офисе президента Украины оценили возможные планы президента РФ Владимира Путина на фоне стягивания войск к украинским границам.

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