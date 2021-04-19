В ЕС заявили, что не готовят санкции против РФ из-за скопления войск на границе Украины

Евросоюз в настоящее время не готовит новых санкций против России из-за концентрации российских войск на границе Украины и ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным. При этом было отмечено, что все может измениться.

Об этом заявил в глава внешнеполитического ведомства Евросоюза Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформального онлайн-заседания Совета ЕС.

"На данный момент нет какого-либо движения в сторону новых санкций (против РФ - ред.)", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов об обострении ситуации на Донбассе, границе Украины и ситуации с Навальным.

Боррель также отметил, что все эти вопросы обсуждались на заседании глав МИД ЕС, но никто не поднял тему новых санкций в отношении России. При этом он добавил, что "все может измениться".