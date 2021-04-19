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В ЄС заявили, що не готують санкції проти РФ через скупчення військ на кордоні України

Новость на русском → Брюссель, Понеділок 19 квітня 2021 17:24
В ЄС заявили, що не готують санкції проти РФ через скупчення військ на кордоні України Фото: глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Євросоюз в даний час не готує нових санкцій проти Росії через концентрацію російських військ на кордоні України і ситуації з опозиціонером Олексієм Навальним. При цьому було відзначено, що все може змінитися.

Про це заявив в глава зовнішньополітичного відомства Євросоюзу Жозеп Боррель на прес-конференції за підсумками неформального онлайн-засідання Ради ЄС.

"На даний момент немає будь-якого руху в бік нових санкцій (проти РФ - ред.)", - сказав він, відповідаючи на питання журналістів про загострення ситуації на Донбасі, кордоні України і ситуації з Навальний.

Боррель також зазначив, що всі ці питання обговорювалися на засіданні глав МЗС ЄС, але ніхто не підняв тему нових санкцій відносно Росії. При цьому він додав, що "все може змінитися".

Нагадаємо, раніше Боррель закликав Росію відвести війська від кордону України. Сьогодні на засіданні Ради ЄС обговорили ситуацію на українському кордоні. На переговорах був присутній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Відзначимо, в парламенті України назвали очікування від звернення Путіна до Ради Федерації на тлі стягування військ.

Крім того, в Офісі президента України оцінили можливі плани президента РФ Володимира Путіна на тлі стягування військ до українських кордонів.

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