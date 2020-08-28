В ЕС заявили, что Беларусь не должна стать "второй Украиной"

Фото: Жозеп Боррель (flickr.com)

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Беларусь не должна стать "второй Украиной". Так, главы МИД 27 стран ЕС подтвердили непризнание Брюсселем выборов в стране и призвали власти страны к диалогу с оппозицией.

Об этом Боррель заявил в пятницу на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров иностранных дел стран сообщества в Берлине.

"Беларусь не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать "второй Украиной". Беларусь - это не о геополитике, это о демократии", - сказал глава дипломатии ЕС.

Политик подчеркнул, что белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе - к России или к Европейскому союзу.

Кроме того, в ЕС ожидают, что Россия не будет вмешиваться в ситуацию в Беларуси. Таким образом Боррель ответил на вопрос о заявлении президента РФ Владимира Путина о создании резерва работников российских правоохранительных органов для стабилизации ситуации в Беларуси в случае силового сценария развития уличных акций.



"Россия неоднократно заявляла, что ситуация в Беларуси - это внутреннее дело Беларуси, и что не должно быть никакого внешнего вмешательства. Думаю, это также действует и в отношении России", - пояснил глава дипломатии ЕС.

Напомним, ранее стало известно, что Лукашенко договорился с российским президентом о задействовании совместной группировки войск при военной угрозе с Запада.

Как писало РБК-Украина, немецкий канцлер Ангела Меркель надеется, что из-за ситуации в Беларуси президент России Владимир Путин не будет направлять войска в эту страну.

Так, президент Беларуси также пригрозил ответить на возможные санкции со стороны ряда стран и заявил, что страну пугать не надо.