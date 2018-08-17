Рабинович: нужно создать условия, когда нельзя будет безнаказанно вывозить похищенное из страны

Рабинович рассказал, что нужно для борьбы с коррупцией

В Украине необходимо создать такие условия, когда ни один чиновник не сможет безнаказанно вывезти награбленное из страны. Такое мнение высказал народный депутат Украины и лидер политической партии "За життя" Вадим Рабинович в эфире "112 Украина".

"Мы должны с вами создать такие условия, когда нельзя безнаказанно вывозить то, что чиновники наворовали. Надо создать прецедент, как это можно вернуть, и я это сделал, когда арестовал виллу Левочкина (нардепа от "Оппозиционного блока" Сергея Левочкина, - ред.) в Ницце. К глубокому сожалению, судебные власти Украины в лице Конституционного суда отправили во Францию бумагу о том, что господин Рабинович абсолютно не прав и что негоже народному депутату заниматься поиском похищенного - это не входит в его обязанности", - отметил он.

По словам Рабиновича, правоохранительные органы не помогли ему в этом деле.

"По мнению нашего суда, в обязанности народного депутата входит сидение в сессионном зале и тихое мычание в унисон со всем остальным стадом. Так вот, что я хочу сказать - печально и горько, что Украина в лице своих госорганов заняла такую неправильную позицию. Ни один правоохранительный орган не помог мне в этом деле, но все станет на свои места. Я верю в победу Украины во всех направлениях, в том числе и в этом", - заявил Рабинович.

В феврале 2018 года Вадим Рабинович обнародовал решение суда города Ницца (Франция) об аресте недвижимости Сергея Левочкина и его сестры - народного депутата Юлии Левочкиной. Политик заявил, что он заплатил за регистрацию временной судебной ипотеки во Франции более 400 тысяч евро личных средств.