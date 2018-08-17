На Донбассе обстреляли беспилотник наблюдателей ОБСЕ

Наблюдатели успели зафиксировать прокопанные траншеи на участке разведения

В Луганской области недалеко от населенного пункта Березовское во время мониторинга ситуации в районе линии разведения наблюдателями ОБСЕ, произошел обстрел беспилотника Специальной мониториноговой миссии (СММ). Об этом говорится в отчете СММ ОБСЕ за 15 августа 2018 года.

Отмечается, что обстрел велся из стрелкового оружия. Миссия успела зафиксировать боевые позиции и недавнее продление на 40 м траншеи на участке разведения в районе Петровского. Часть траншеи длиной 5 м проходила непосредственно на участке разведения. По оценке СММ, траншея принадлежит вооруженным формированиям.

Также СММ констатировала увеличение количества нарушений режима прекращения огня в Донецкой области (105 взрывов) и их уменьшение в Луганской области (20 взрывов). Доступ наблюдателей оставался ограниченным на всех трех участках разведение, у Староласпи, Золотого-2 (Карбонита), а также вновь вблизи Заиченка.

Напомним, украинские военные 15 августа на Донбассе сбили российский беспилотник, который проводил разведку украинских позиций. Аппарат был оборудован камерой с 12 обьективами для проведения панорамной аэрофото - и видео съемки с возможностью передачи собранной информации на пункт управления в режиме реального времени.

Добавим, что на прошлой неделе на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей наблюдатели СММ ОБСЕ обнаружили десятки танков и артиллерийских систем, размещенных за пределами определенных участков отвода.