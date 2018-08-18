У ЄС заявили, що майже 4,4 тис. гуманітарних працівників постраждали в зонах конфлікту за 20 років

У зонах конфлікту тривають напади на гуманітарних працівників

В зонах конфлікту за 20 років жертвами стали майже 4,4 тис. гуманітарних працівників. Про це йдеться в заяві верховного представника Євросоюзу, заступника голови Єврокомісії Федерики Могеріні і члена ЄК з питань гуманітарної допомоги та врегулювання кризових ситуацій Христа Стіліанідіса напередодні Всесвітнього дня гуманітарної допомоги.

Як наголошується в заяві, найчастіше жертвами конфліктів стає цивільне населення, разом з тим, тривають напади і на гуманітарних працівників.

"За останні двадцять років жертвами великих насильницьких актів стали майже 4 400 гуманітарних працівників. Більше половини з них були вбиті. Міжнародне гуманітарне право зобов'язує всі сторони конфліктів забезпечувати безпеку гуманітарних працівників, а також безперешкодний і постійний доступ потребуючих людей до гуманітарної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі продовжують перешкоджати роботі патрулів місії ОБСЄ. Також повідомлялося, що в Луганській області недалеко від населеного пункту Березівське під час моніторингу ситуації в районі лінії розведення спостерігачами ОБСЄ, стався обстріл безпілотника СММ.