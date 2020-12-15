ЕС завтра утвердит третий пакет санкций против Беларуси

Европейский союз утвердит третий пакет санкций против Беларуси завтра, 16 декабря. Ожидается, что решение будет официально опубликовано в четверг.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Завтра послы ЕС утвердят третий пакет санкций в отношении Беларуси", - отметил он.

По его словам, под новые санкции попадут 29 человек и 7 субъектов.

"Пакет должен быть одобрен министрами ЕС по делам окружающей среды в четверг перед официальной публикацией", - добавил журналист.

Напомним, ранее сообщалось, что Швейцария расширила санкционный список против Беларуси, в него входят 15 человек, в том числе президент страны Александр Лукашенко. Санкции предусматривают блокировку банковских счетов и запрет на въезд.

Также сообщалось, что Европейский союз выделил 24 млн евро гражданскому обществу и СМИ Беларуси, а также студентам и предпринимателям. Эта сумма - часть пакета на 53 миллиона евро, объявленного в августе.