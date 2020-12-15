ЄС завтра затвердить третій пакет санкцій проти Білорусі

Європейський союз затвердить третій пакет санкцій проти Білорусі завтра, 16 грудня. Очікується, що рішення буде офіційно опубліковано в четвер.

Про це у Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

"Завтра посли ЄС затвердять третій пакет санкцій щодо Білорусі", - зазначив він.

За його словами, під нові санкції потраплять 29 осіб і 7 суб'єктів.

"Пакет повинен бути схвалений міністрами ЄС у справах навколишнього середовища в четвер перед офіційною публікацією", - додав журналіст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Швейцарія розширила список санкцій проти Білорусі, До нього входять 15 осіб, в тому числі президент країни Олександр Лукашенко. Санкції передбачають блокування банківських рахунків і заборону на в'їзд.

Також повідомлялося, що Європейський союз виділив 24 млн євро громадянському суспільству і ЗМІ Білорусі, а також студентам і підприємцям. Ця сума - частина пакету на 53 мільйони євро, оголошеного в серпні.