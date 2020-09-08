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В ЕС завтра одобрят продление санкций против России из-за Крыма

Брюссель, Вторник 08 сентября 2020 13:49
В ЕС завтра одобрят продление санкций против России из-за Крыма
Фото: Кремль (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

Послы Европейского союза в среду, 9 сентября, одобрят продление санкций против России из-за аннексии Крыма. Санкции планируют продлить против 175 человек и 44 организации.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Санкции планируют ввести на срок в 6 месяцев.

"Послы ЕС завтра дадут зеленый свет запретам на выдачу виз и замораживанию активов для 175 человек и 44 организаций, которые, по мнению блока, подорвали территориальную целостность Украины", - написал Йозвяк.

Напомним, ранее сообщалось, что введение "крымских" санкций со стороны ЕС против России блокирует Кипр.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, Кипр такими действиями защищает свои национальные интересы в связи с недостаточной поддержкой со стороны Евросоюза.

Также РБК-Украина писало, что шесть европейских стран поддержали решение Европейского союза о продлении санкций против России из-за аннексии Крыма. При этом сами санкции будут введены до 23 июня 2021 года.

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