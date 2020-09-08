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В ЄС завтра схвалять продовження санкцій проти Росії через Крим

Брюссель, Вівторок 08 вересня 2020 13:49
В ЄС завтра схвалять продовження санкцій проти Росії через Крим
Фото: Кремль (pixabay)
Автор: Игорь Литвиненко

Посли Європейського союзу в середу, 9 вересня, схвалять продовження санкцій проти Росії через анексію Криму. Санкції планують продовжити проти 175 чоловік та 44 організації.

Про це в Twitter повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

Санкції планують ввести на термін до 6 місяців.

"Посли ЄС завтра дадуть зелене світло заборонам на видачу віз і заморожуванню активів для 175 чоловік та 44 організацій, які, на думку блоку, підірвали територіальну цілісність України", - написав Йозвяк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вступ "кримських" санкцій з боку ЄС проти Росії блокує Кіпр.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, Кіпр такими діями захищає свої національні інтереси у зв'язку з недостатньою підтримкою з боку Євросоюзу.

Також РБК-Україна писало, що шість європейських країн підтримали рішення Європейського союзу про продовження санкцій проти Росії через анексію Криму. При цьому самі санкції будуть введені до 23 червня 2021 року.

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