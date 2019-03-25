ЄС завершив підготовку до Brexit без угоди

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У сценарії "без угоди" Британія стане третьою країною без будь-яких перехідних заходів

ЄС завершив підготовку по виходу Великобританії з ЄС (Brexit) без угоди. Про це повідомляє прес-служба Єврокомісії.

Єврокомісії повідомляють, що в сценарії "без угоди" Великобританія стане третьою країною без будь-яких перехідних заходів.

" Всі закони ЄС перестануть застосовуватися до Великобританії з цього моменту. Перехідного періоду не буде, як передбачено в угоді на зняття коштів. Це, очевидно, призведе до значних проблем для громадян і бізнесу", - йдеться в повідомленні.

При такому сценарії відносини Великобританії з ЄС будуть регулюватися загальним міжнародним публічним правом, в тому числі правилами Всесвітньої торгової організації. ЄС буде зобов'язаний негайно застосувати свої правила і тарифи на своїх кордонах з Великобританією. Це включає в себе перевірки і контроль митних, санітарних і фітосанітарних стандартів і перевірку відповідності нормам ЄС.

Точно так само громадяни Великобританії більше не будуть громадянами Європейського Союзу. Вони будуть піддаватися додатковим перевіркам при перетині кордонів в Європейський Союз.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей пообіцяла підти у відставку в разі схвалення Палатою громад укладеної нею з Брюсселем угоди про умови виходу Британії з ЄС.